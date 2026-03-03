Irmã de Jorginho responsabiliza parte da torcida por demissão de Filipe Luís: “Felizes agora?”

Anunciada 1h da madrugada desta terça-feira (3), a demissão de Filipe Luís também repercutiu entre familiares dos jogadores. A irmã de Jorginho, Fernanda Freitas Frello, usou as redes sociais para responsabilizar, ao menos em partes, a torcida pela saída polêmica do treinador. A jovem atribuiu a decisão à pressão recente dos rubro-negros ao trabalho do técnico.

O primeiro post ocorreu horas após a demissão, oficializada pouco depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. “Não falem comigo. Estou pu**”, escreveu Fernanda. Na mesma sequência, inseriu a imagem de três palhaços, em referência direta à condução do episódio.

Minutos depois, Fernanda ampliou a crítica e direcionou a mensagem aos torcedores que vinham questionando o trabalho do técnico. “Queria só saber de algumas torcidas mequetrefes, que só apoiam no auge, não entendem nada de estratégia de temporada e estavam ainda ontem no estádio gritando mer**. Estão felizes agora com esta grande mer** que fizeram com o Filipe?”, questionou.

Jorginho, inclusive, usou as redes sociais para se despedir do comandante: “Obrigado por tudo! Foi um privilégio trabalhar com você. Aprender com você e compartilhar momentos que ficarão marcados na história. Muita sorte na sua jornada. Estarei na torcida pelo seu sucesso sempre”.

Saída de Filipe Luís do Flamengo

O comunicado ocorreu poucas horas após a classificação do clube à final do Estadual, no Maracanã. A saída surpreendeu o treinador e quase todas as pessoas ligadas ao dia a dia do futebol do clube, apesar do desgaste que se estendia desde dezembro. As rusgas com o presidente Bap tiveram início ainda nas tratativas por renovação.

A torcida presente no estádio entoou cânticos em protesto ao time mesmo após a goleada no Carioca. Já em relação aos torcedores, o desgaste se acumulava devido aos ice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além do início conturbado no Brasileirão 2026.

Em pouco mais de um ano e meio, Filipe Luís conquistou Copa do Brasil (2024), Campeonato Carioca (2025), Brasileirão (2025), Supercopa do Brasil (2025) e Libertadores (2025). Ele se tornou o segundo técnico mais vitorioso da história do clube.

Substituto no comando

O Flamengo já negociava com Leonardo Jardim e acertou a contratação do treinador nesta terça-feira. Com o acordo, o técnico deverá se apresentar aos atletas no Ninho do Urubu ainda nesta tarde. A diretoria alinhava detalhes com o estafe do comandante antes mesmo de comunicar oficialmente a demissão.

