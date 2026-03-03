CBF inicia implementação de novas regras no Brasil

A CBF deu o pontapé inicial para implementar as novas regras do futebol, definidas pela International Football Association Board (IFAB). Nesta terça-feira (3/3), a entidade brasileira anunciou que ainda aguarda a Circular oficial da Fifa para iniciar as tratativas sobre o assunto, mas que já trabalha para implementar as novas regras. O plano da Fifa, aliás, é que elas passem a valer a partir de 1º de julho.

A data atende o calendário do futebol europeu, que tradicionalmente tem o início de temporada no segundo semestre, mas demandará adequações para o futebol brasileiro. Afinal, já tem competições importantes em andamento com regulamentos já consolidados. Para o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, as mudanças modernizam o futebol.

LEIA MAIS: Mercado desta terça (3/3): Flamengo e Vasco de técnicos novos

“Agora teremos tiro de meta, lateral com cinco segundos para bater. A substituição com 10 segundos para ser concluída depois que a placa for levantada. No caso de atendimento médico, o jogador precisará ficar pelo menos um minuto fora. As pessoas talvez não percebam, mas isso traz mais responsabilidade para o árbitro. Então o que temos que fazer é treinar os árbitros para aplicarem as novas regras com primor”, disse ao site oficial da CBF.

Comissão de Arbitragem já inicia estudo técnico

Desde o recebimento oficial do pacote de alterações, a Comissão de Arbitragem da CBF deu início a um estudo técnico para avaliar os procedimentos necessários à implementação. Paralelamente, a entidade buscou diálogo com a Fifa para discutir alternativas e esclarecer pontos relativos à adoção das novas regras em competições em curso, como o Brasileirão da Série A ou a Copa do Brasil, e naquelas com regulamentos já consolidados que terão início em breve, como as demais divisões do Brasileiro.

O próximo passo será a elaboração de um plano de capacitação para árbitros e assistentes, a fim de assegurar a correta aplicação das mudanças para o time de arbitragem brasileiro. Concluída essa etapa, a CBF informará os clubes em momento oportuno, para instrução e alinhamento de procedimentos para a implementação das novas regras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.