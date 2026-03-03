Internacional acelera reformulação e movimenta R$ 119 milhões no mercado

O Internacional promoveu uma reformulação intensa na primeira janela de transferências do ano. Ao todo, a diretoria confirmou seis contratações e, paralelamente, encaminhou 12 saídas, entre vendas e liberações. Assim, o clube busca renovar o elenco, ajustar as contas e oferecer mais opções ao técnico Paulo Pezzolano.

LEIA MAIS: Grêmio e Internacional brigam pela contratação de zagueiro do Avaí

Entre os reforços, o zagueiro Félix Torres chegou por empréstimo até o fim do ano, cedido pelo Corinthians. Além dele, o atacante Alerrandro e o volante Rodrigo Villagra desembarcam do CSKA Moscou, também com vínculo até dezembro. Já o atacante Kayky reforça o setor ofensivo após acordo com o Bahia.

Por outro lado, o Internacional investiu em estabilidade ao fechar contratos definitivos com Paulinho, que assinou por dois anos com opção de renovação, e com o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que firmou vínculo de duas temporadas. Dessa maneira, o clube combina soluções imediatas com planejamento de médio prazo.

Vendas fortalecem o caixa e defesa segue como prioridade

Enquanto reforça o grupo, o departamento de futebol do colorado também movimenta cifras expressivas. Somadas as três principais negociações, o Inter alcançou R$ 119,2 milhões em transações. No entanto, por cláusulas contratuais, o valor efetivamente garantido ficou em R$ 88,7 milhões.

O zagueiro Vitão foi negociado com o Flamengo por 5,5 milhões de euros, além do perdão de dívida envolvendo Thiago Maia. Já o volante Luís Otávio acertou com o Orlando City por 3,2 milhões de dólares, com possibilidade de bônus por metas. Por fim, o atacante Ricardo Mathias partiu para o Al-Ahli por 10 milhões de euros.

Além dessas transferências, outros atletas deixaram o elenco, como Oscar Romero, Lucca Drummond, Gabriel Barros, Estevão, Ramón, Ivan, Ewertow, Diego Coser e Alan Benítez. O volante Richard, recuperado de lesão, também pode sair ao longo de março.

Apesar das movimentações, a diretoria ainda busca ao menos mais um zagueiro. Embora não estabeleça prazo, o clube admite que o reforço pode chegar apenas na janela do meio do ano. Assim, o Internacional inicia a temporada com elenco reformulado, finanças reorganizadas e expectativa elevada por resultados consistentes dentro de campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.