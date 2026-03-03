Palmeiras x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir
O jogo de ida da final do Paulistão entre Palmeiras e Novorizontino, nesta quarta, terá transmissão da Record (TV aberta), TNT (TV fechada), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).
Como chega o Palmeiras
Como chega o Novorizontino
Depois de eliminar Santos e Corinthians, o Novorizontino já está fazendo história no Campeonato Paulista, mas quer continuar, dessa vez diante do Palmeiras na grande final. O Tigre do Vale está em sua primeira decisão de Paulistão e sonha com o primeiro troféu da história do clube.
Para o jogo desta quarta, no entanto, o técnico Enderson Moreira ainda tem uma incerteza: a presença de Rômulo. Emprestado pelo Palmeiras ao Novorizontino, o jogador só poderá entrar em campo caso o Tigre do Vale pague a multa. O clube ainda não decidiu o que vai fazer sobre isso, portanto, o jogador segue como dúvida.
PALMEIRAS x NOVORIZONTINO
Campeonato Paulista – Final – Jogo de ida
Data e Hora: 4/3/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri-SP
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Juninho); Matheus Bianqui, Vinicius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima
VAR: Marcio Henrique Gois
