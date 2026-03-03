Vasco repete segundo maior jejum de títulos do Carioca em sua história

A eliminação para o Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca, no último domingo (01/03), sacramentou um cenário indigesto e uma proeza decepcionante para o Vasco. Isso porque ao empatar em 1 a 1 no Maracanã com o rival, pela partida de volta das semifinais, o Cruz-Maltino alcançou o período de dez anos sem títulos do torneio. Deste modo, o clube de São Januário igualou o segundo maior período sem conquistas do Estadual.

Portanto, depois do trabalho de Fernando Diniz demonstrar que não apresentaria nova progressão, houve uma segunda frustração neste início de temporada. Até porque havia uma esperança de que seria possível quebrar essa escrita negativa. Além disso, o Gigante da Colina passa a se preocupar com outro contexto, a aproximação do intervalo de sua maior seca sem levantar a taça na história.

Nas ocasiões, foram 11 edições consecutivas do Campeonato Estadual ou 12 anos seguidos. A primeira oportunidade ocorreu entre 1958 e 1970 e, posteriormente entre 2003 e 2015.

Cinco principais períodos do Vasco sem vencer o Carioca

– 11 edições consecutivas do Estadual (2003 a 2015)

– 11 edições seguidas do Cariocão (1958 a 1970)

– nove edições consecutivas do Estadual (2017 a 2026)

– oito edições seguidas do Cariocão (1937 a 1944)

– seis edições consecutivas do Estadual (1971 a 1976)

Retrospecto recente

A última conquista do clube de São Januário no Estadual foi há dez anos, em 2016, quando superou o Botafogo na final. Neste intervalo de dez anos, o Gigante da Colina ainda soma dois segundos lugares e despedidas consecutivas nas semifinais de edições do torneio. Além disso, a última decisão do campeonato que o Vasco esteve presente foi em 2019, quando perdeu para o Flamengo.

Deste modo, ao realizar uma avaliação dos resultados nos últimos dez anos no Estadual, o saldo apresentado pelo Cruz-Maltino é frustrante. Em seguida, a última vez em que figurou em uma final do torneio, a equipe não obteve classificações para os dois próximos anos, em 2020 e 2021. Até que passou a se despedir das edições posteriores exatamente na etapa das semifinais. Ou seja, o término da campanha após somar um placar agregado inferior em comparação ao Fluminense foi a quinta vez em sequência.

Resultados do Vasco nos últimos dez anos no Estadual

– 2016: Conquistou o título

– 2017: Se despediu nas semifinais

– 2018: Segunda colocação

– 2019: Segunda colocação

– 2020: Eliminado no segundo turno (Taça Rio)

– 2021: Não avançou para as semifinais e campeão da Taça Rio

– 2022: Despedida nas semifinais

– 2023: Queda nas semifinais

– 2024: Eliminação nas semifinais

– 2025: Despedida nas semifinais

– 2026: Queda nas semifinais

