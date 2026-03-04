Vasco inicia preparação para sequência árdua no Brasileirão

O elenco do Vasco se reapresenta nesta terça-feira (03) com uma boa notícia nos bastidores. Até porque o clube acertou as pendências financeiras com Renato Gaúcho depois de apostar em enviar uma terceira proposta. A partir disso, o planejamento é resolver os últimos ajustes necessários para oficializar a chegada do novo profissional. Assim, que tenha tempo hábil para trabalhar, especialmente promover algumas correções e tentar iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro já a partir da próxima rodada.

Inclusive, há a possibilidade de o Cruz-Maltino encarar uma sequência árdua nos próximos jogos pelo Brasileirão. Afinal, com o retorno da disputa do torneio, o Gigante da Colina tem chances de encarar quatro campeões estaduais nas rodadas que ocorrerão em março. No caso, enfrentará o Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. Ou seja, os possíveis vencedores do Campeonato Paulista, do Mineiro, do Carioca e do Gaúcho, respectivamente.

O período sem jogos contará com dez dias de treinamentos com o desafio de realizar alguns ajustes primordiais na equipe. Aliás, o contexto é também preocupante, pois o Vasco se encontra na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado em 12 possíveis. O retorno à competição ocorre no dia 12 de março, na partida contra o Alviverde. Três dias depois, o duelo será contra a Raposa na condição de visitante.

Posteriormente, haverá a revanche contra o Tricolor das Laranjeiras, responsável pela sua eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca. Em seu último compromisso de março, o Cruz-Maltino receberá o Imortal. Um aspecto que pode fortalecer esses adversários seguintes é a suposta injeção de ânimo com os títulos estaduais.

Próximos jogos do Vasco no Brasileirão

– 12/03 – Palmeiras: Quinta rodada do Campeonato Brasileiro às 19h30 – São Januário

– 15/03 – Cruzeiro: Sexta rodada do Brasileirão – às 20h30 – Mineirão

– 18/03 – Fluminense: Sétima rodada do Brasileirão – às 21h30 – Maracanã

– 22/03 – Grêmio: Oitava rodada do Brasileirão – às 16h – São Januário

