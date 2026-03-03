Brasil x Venezuela (amistosos feminino) onde assistir e escalações

Após vencer a Costa Rica por 5 a 2, a Seleção Brasileira feminina tem mais um amistoso nesta data-FIFA da categoria. Nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), enfrentará a Venezuela. O amistoso será no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca. Este jogo é o segundo das primeiras séries de amistosos que o Brasil fará até o Mundial de 2027, que será no Brasil.

Depois do duelo com a Venezuela, o Brasil terá mais um amistoso no sábado (7), às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, contra a seleção mexicana.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 18h (de Brasília).

Como chega o Brasil

O técnico Arthur Elias, historicamente em jogos-teste, muda muitas jogadoras a cada partida. Assim, ainda é uma incógnita qual será a escalação. É provável que ele mude no gol, já que convocou três goleiras. Thali Lima já teve sua oportunidade, fazendo sua estreia aos 19 anos, mas falhando em dois gols. Contudo, segundo o treinador, esta jogadora (filha de brasileiro com angolana e que defende o Benfica) tem tudo para ser uma das melhores goleiras do mundo. Para esta partida, jogará xxx ou xxxx. No mais, uma tremenda incógnita.

Jheniffer, que fez dois gols contra a Costa Rica, deve ser uma das mantidas no time titular e comentou o que espera do jogo desta quarta-feira:

“Acredito que será um jogo muito difícil, um duelo muito físico. Será um desafio importante para nós, para crescermos e nos ajudar a conquistar nosso objetivo lá na frente”, afirmou.

Como chega a Venezuela

O brasileiro Ricardo Belli, ex-Palmeiras, comanda a Venezuela desde a temporada passada e vem renovando seu selecionado. Mesmo ainda em formação, ele espera que a Venezuela consiga fazer um bom jogo. E aposta em sua principal jogadora, Deyna Castellanos, ex-Manchester City e atualmente no Portland Thorns. Castellanos é uma das melhores jogadoras do mundo.

Brasil x Venezuela

Amistoso Internacional (feminino)

Data e Horário: 4/3/2026, às 18h (de Brasília)

Local: CT da Federação Mexicana, Toluca (MEX)

BRASIL: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jheniffer (Jaqueline Ribeiro) e Gabi Zanotti. Técnico: Arthur Elias.

VENEZUELA: Nayluisa Caceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodriguez, Yenefer Giméneze Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodriguez, Gabriela Garcia, Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos e Barbara Martinez; Genesis Florez. Técnico: Ricardo Belli.

Arbitragem: Não informada fechamento deste material

