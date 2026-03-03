Atuação de Viery no Gre-Nal chama atenção de clube da Premier League

O Grêmio ganhou uma nova peça de confiança nas últimas semanas. O zagueiro Viery aproveitou a sequência como titular no Brasileirão e no Gauchão, mostrou personalidade em jogos decisivos e já desperta interesse do mercado europeu. Aos 21 anos, o defensor vive o momento mais consistente desde a estreia no time principal.

A afirmação ganhou força no clássico Gre-Nal, vencido por 3 a 0 na Arena. Além da atuação segura na defesa, Viery participou diretamente da origem do segundo gol. Ele desarmou e dividiu a bola no lance que terminou com finalização de Amuzu. O desempenho chamou atenção não apenas da torcida, mas também de observadores internacionais presentes no estádio.

Antes do clássico, o jovem já havia acumulado minutos importantes. Atuou no empate com o Juventude, na semifinal, quando cometeu um pênalti, mas reagiu ao marcar um gol de fora da área e empatar a partida. Em seguida, foi titular na vitória sobre o Atlético-MG, consolidando a confiança da comissão técnica.

Atuação do zagueiro chama atenção de clube inglês

Nos camarotes da Arena, um representante do Newcastle United acompanhou o clássico ao lado de um dos empresários do jogador. O clube inglês já monitora Viery há algum tempo e intensificou a observação após a recente sequência como titular. A presença reforça o cenário de valorização do defensor no mercado internacional.

Neste ano, o Botafogo tentou contratar o zagueiro por empréstimo, com opção de compra. No entanto, o Grêmio recusou a proposta por considerar o valor abaixo do esperado. Em vez de negociar, a diretoria optou por renovar o contrato do atleta até o fim de 2029, ampliando a segurança jurídica e financeira em caso de futura transferência.

O vínculo anterior ia até meados de 2027. Com o novo acordo, a multa rescisória foi fixada em R$ 64 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros para clubes do exterior. Canhoto, Viery assumiu a vaga que vinha sendo ocupada por Wagner Leonardo e soma sete partidas sob o comando de Luís Castro. Em 2025, chegou a atuar como lateral-esquerdo por necessidade do elenco, mas agora se consolida na posição de origem.

Assim, o Grêmio vê surgir uma alternativa sólida para o sistema defensivo. Enquanto o jogador ganha maturidade em campo, o clube fortalece seu patrimônio técnico e financeiro, já que o interesse europeu pode se transformar em proposta oficial nos próximos meses.



