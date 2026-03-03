Flamengo amplia seu próprio recorde de finais do Carioca

O Flamengo consolidou sua soberania absoluta no Rio de Janeiro ao atropelar o Madureira e carimbar o passaporte para a oitava final consecutiva do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro encara o Fluminense neste domingo (8), às 18h, no Maracanã, em um duelo único que decidirá o título estadual de 2026.

Ainda que o clube já ostentasse marcas impressionantes, este novo feito isola a equipe na história da competição. O atual elenco superou o próprio recorde rubro-negro de 2025, quando o time atingiu sete finais seguidas.

Agora, a marca de oito decisões consecutivas estabelece um novo patamar de domínio no futebol fluminense.

Para entender a magnitude desse número, basta olhar para o recorte iniciado em 2019. Desde então, o Flamengo marcou presença em todas as finais possíveis, faturando cinco troféus contra dois do seu próximo rival.

Por outro lado, o Fluminense também demonstrou força ao chegar em cinco decisões no período, batendo justamente o Flamengo nos anos de 2022 e 2023.

Flamengo e Fluminense revezam títulos

Nesse intervalo vitorioso, o Rubro-Negro ergueu a taça em 2019 (contra o Vasco); 2020, 2021 e 2025 (contra o Fluminense) e 2024 (contra o Nova Iguaçu). O Fluminense, por sua vez, foi campeão em 2022 e 2023, ambas diante do Flamengo.

Atualmente, o Rubro-Negro soma 39 títulos cariocas, enquanto o Fluminense aparece logo atrás na perseguição com 33 conquistas.

Os outros principais rivais do Estado, Vasco e Botafogo, somam 24 e 21 títulos, respectivamente.



