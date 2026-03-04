Rodrigo Caio decide deixar o Flamengo após saída de Filipe Luís

A saída de Filipe Luís segue reverberando no Flamengo. E, nesta terça-feira (3/3), Rodrigo Caio pediu para deixar o clube, ampliando para quatro as saídas na comissão técnica rubro-negra. Rodrigo, ex-zagueiro e multicampeão pelo Flamengo, era membro permanente da comissão e não havia sido demitido, mas pediu demissão nesta terça.

Além dele e de Filipinho, deixaram o clube também o auxiliar técnico, Ivan Palanco, e o preparador físico, Diogo Linhares, aliás. Rodrigo Caio, segundo informações do “ge” – confirmadas pelo Jogada10 -, decidiu que o melhor a fazer era sair junto com Filipe Luís. Ele estava no Flamengo desde maio de 2025, sendo um pedido do próprio ex-treinador do Fla. O clube ainda não oficializou sua saída.

LEIA MAIS: Filipe Luís é o 3º em aproveitamento entre demitidos do Flamengo

No Rubro-Negro, ele organizava as bolas paradas tanto da parte defensiva, quanto da ofensiva do time. Assim, estudava os pontos positivos e negativos dos adversários antes e depois dos jogos. Não à toa, o Fla conquistou a Libertadores 2025 após marcar um gol em cobrança de escanteio, com Danilo.

Falando em Libertadores, Rodrigo Caio chegou a vencer o torneio também como jogador. Foram dois títulos, aliás: em 2019 e 2022. Ele fazia parte do histórico time titular de 2019, fazendo dupla com Pablo Marí. Ele também venceu Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020 e 2021). Também foi campeão do Carioca em 2019, 20 e 21. Após diversos problemas físicos, deixou o clube rumo ao Grêmio, em 2023. Em 2024, se retirou dos gramados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.