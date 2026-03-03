Corinthians recusa proposta do Milan por André

A terça-feira foi de resposta do Corinthians acerca da proposta do Milan pela transferência do volante André. Através do presidente Osmar Stabile, o Timão recusou a oferta de 17 milhões de euros do clube italiano pelo jogador – algo em torno de 104 milhões de reais.

De acordo com informações publicadas pelo portal ‘Meu Timão’, a diretoria do Corinthians avaliou a proposta do Milan como ‘abaixo do esperado’ na questão dos valores e declinou da oferta.

LEIA MAIS: Corinthians prepara anúncio de Lingard, que vestirá a camisa 77

“Em nenhum momento, o André foi vendido ao Milan, como algumas pessoas noticiaram. Jamais essas tratativad tiveram qualquer assinatura do presidente”, disse o presidente do Corinthians em contato com o ‘Meu Timão’.

Anteriormente, o Corinthians havia recebido uma sinalização que o Milan que ofereceria cerca de 15 milhões de euros fixos (quase 90 milhões), mais 2 milhões de euros em metas e bônus, por 70% dos direitos do jogador. O Timão entende que poderá receber cifras maiores em um futuro próximo.

Dorival fez apelo

Após a eliminação do Corinthians para o Novorizontino, Dorival Jr deu uma forte declaração sobre o assunto. O técnico do Corinthians falou que conversou com Stabile sobre uma possível saída e fez um apelo para que o Timão mantivesse o jogador.

“Temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. Minha opinião foi dada ao presidente (…). O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que vai vender a hora que quiser, no momento adequado. Um jogador deste nível, com apenas oito ou nove jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque vale muito mais no mercado. O Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.