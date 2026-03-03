Barcelona x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pelo primeiro jogo da terceira fase preliminar da Libertadores 2026. Quem vencer no agregado, irá para a tão sonhada fase de grupos do torneio. O duelo promete ser equilibrado.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo. A jornada esportiva começa bem antes, às 20h (de Brasília), com a tradicional Pré-Jogo da Rede Hórmideia esportiva digital do Brasil. E assim que a bola rolar, João Delfino estará na narração.