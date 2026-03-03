Elano retorna ao Santos como gerente da base e promete diagnóstico completo no CT Rei Pelé

O Santos oficializou nesta terça-feira (3), no CT Rei Pelé, o retorno de um velho conhecido da torcida. Ídolo da Vila, Elano Blumer foi apresentado como novo gerente de futebol de base. Antes disso, ele atuava no Guarani, em Campinas, e agora reassume papel estratégico na formação de talentos do Peixe.

Conhecido como “Coringa da Vila”, Elano encerrou a carreira em 2016, ano em que o clube conquistou o Campeonato Paulista, último título de grande expressão no cenário nacional. Naquela campanha, dividiu o elenco com Gabriel Barbosa, que retornou nesta temporada para iniciar a terceira passagem pela equipe da Baixada Santista. Agora, em nova função, o ex-meia assume a missão de fortalecer a base e integrar processos.

Logo nos primeiros dias de trabalho, Elano iniciou um diagnóstico interno. Ele acompanhou partida do Sub-20 e passou horas analisando procedimentos administrativos e técnicos. Embora ainda não apresente conclusões definitivas, o dirigente reconhece avanços significativos na estrutura das categorias de base.

A reformulação do espaço ocorreu no meio do ano passado com apoio do pai de Neymar, após solicitação de Léo Bastos, que hoje atua na transição entre base e profissional. Segundo Elano, a infraestrutura está bem organizada, mas pode evoluir. Ele citou, por exemplo, a necessidade de mais um campo para otimizar treinamentos. Ainda assim, reforçou que o maior patrimônio do clube está nas pessoas e na qualidade dos profissionais que já trabalham no setor.

Silêncio sobre Robinho Jr. e foco exclusivo na base

Durante a apresentação, Elano evitou comentar a situação de Robinho Jr., que não foi relacionado nos últimos jogos do elenco principal por decisão do técnico Juan Pablo Vojvoda. O atacante chegou a aparecer na lista para duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, mas não entrou em campo por decisão do staff, que entende que o jogador já superou a fase de transição.

Além disso, representantes do atleta afirmam que não houve contato do clube para discutir renovação contratual. Diante do cenário, Elano adotou postura cautelosa. Ele destacou que não pode interferir em questões que fogem a sua função e reforçou que sua responsabilidade está concentrada exclusivamente nas categorias de base.

Assim, o ex-jogador inicia a nova etapa com discurso de planejamento e valorização interna. Enquanto evita polêmicas externas, ele direciona esforços para estruturar processos e fortalecer a formação de talentos, área historicamente decisiva para a identidade e o futuro do Santos.

