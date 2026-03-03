Renato ajusta últimos detalhes do contrato para ser oficializado pelo Vasco

Após fracassar em cumprir o primeiro prazo de contratação do seu novo técnico, o Vasco deu um passo importante em concretizar a chegada do novo comandante. Isso porque, dessa vez, Renato Gaúcho aprovou o aumento financeiro que o Cruz-Maltino apresentou na terceira proposta. Com isso, as partes progrediram nas negociações dos principais empecilhos que desagradavam o profissional. Na fase atual das conversas, os dois lados discutem o tempo de vigência do vínculo. Neste sentido, o documento deve ter duração até o término da temporada, conforme apurou o Jogada10.

Assim, a expectativa é de que o Gigante da Colina oficialize a contratação do seu novo treinador nos próximos dias. A propósito, ao estabelecer um avanço nas tratativas com Renato em novo período, durante o intervalo de dez dias sem jogos, a tendência é que a sua estreia no comando da equipe ocorra já no próximo jogo. Inclusive, o o clube de São Januário retorna a campo em duelo contra o Palmeiras pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de março, em São Januário.

Negociação entre Vasco e Renato

Renato Gaúcho se mostrou irredutível e exige valores quase iguais aos que recebia no Fluminense. A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico gira em torno de 10% a 20%. Contudo, o Cruz-Maltino não desistiu e fez uma terceira investida, reduzindo essa diferença e se aproximando dos valores recebidos pelo treinador no rival das Laranjeiras.

Após demitir Fernando Diniz, o Vasco entrou em contato com Renato Gaúcho no início da última semana. O treinador, de 63 anos, sinalizou positivamente para o projeto e as negociações começaram. O impasse, no entanto, foram os valores. Além dele, o Cruz-Maltino também tinha nomes como o português Artur Jorge e o argentino Marcelo Gallardo no radar.

O Vasco priorizou a contratação de um técnico que estava livre no mercado. A intenção da diretoria é dar um “choque” nos jogadores no curto prazo e blindá-los da pressão externa. Renato Gaúcho, que trabalhou no Vasco entre 2005 e 2006 e depois em 2008, estava livre no mercado desde que entregou o cargo no Fluminense, em setembro do ano passado, após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana.

