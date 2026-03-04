Fluminense vai parcelar compra de atacante do Lanús

O Fluminense prepara o anúncio oficial do centroavante Rodrigo Castillo, ex-Lanús, como novo reforço para a temporada. O atleta já desembarcou no Rio de Janeiro. Inicialmente, o jogador realizará exames médicos protocolares no clube. Em seguida, o atacante assinará um contrato definitivo com validade de cinco anos.
Essa movimentação no mercado encerra uma negociação de vinte dias entre a diretoria tricolor e o Lanús. Por isso, o clube carioca desembolsará 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52,7 milhões)
De acordo com o planejamento financeiro, o Fluminense quitará esse montante em parcelas fixas até o final de 2028. Apesar das exigências argentinas, o valor total permaneceu. Julián Millán, do Nacional-URU, chega para reforçar a zaga.
Curiosamente, as conversas ganharam ritmo quando o Lanús utilizou o centro de treinamento tricolor. Naquela ocasião, o time argentino se preparava para a Recopa Sul-Americana. Dessa forma, a proximidade física entre os dirigentes acelerou o acordo final. Além disso, o departamento de scout já monitorava o atleta há bastante tempo.
Castillo chega para assinar com Fluminense
Antes de definir a contratação, a diretoria buscou nomes como Hulk e Gabriel Ávalos no mercado. Entretanto, o destaque do Lanús virou a prioridade da comissão. Por fim, o novo reforço tricolor terá um vínculo longo com a equipe das Laranjeiras. O contrato garante a permanência do atacante por cinco temporadas completas.
“Estou muito feliz por vir a este clube. Acho que é um sonho chegar a este campeonato também. É um grande passo na minha carreira. Quero aproveitar a confiança que me dá o clube, o corpo técnico para escolher-me e devolver isso dentro de campo” celebrou Castillo.