Entenda a lesão que tira Rodrygo da Copa do Mundo de 2026

O atacante Rodrygo sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) e uma ruptura do menisco externo do joelho direito, lesão que o tira do restante da temporada e da Copa do Mundo. A confirmação da lesão ocorreu na manhã desta terça-feira (3), após o jogador realizar exames médicos no Real Madrid. A previsão de retorno é de sete meses.

A lesão ocorreu na última segunda-feira (2) na partida entre Real Madrid e Getafe. O brasileiro entrou aos 10 minutos do segundo tempo, porém, poucos minutos depois, sentiu dores no joelho. Rodrygo se manteve na partida, mas alegou dores na região após o apito final. O jogador estava realizando seu primeiro jogo após uma tendinite, que o afastou dos gramados por um mês.

De acordo com a fisioterapeuta esportiva Luanda Azevedo, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), as causas para lesões graves como a do LCA podem ser multifatoriais.

“É importante destacar que um fator isolado não determina a lesão, mas sim a interação entre diversos fatores. O aumento do tempo de exposição em jogos, que têm intensidade maior que os treinos, o cansaço acumulado e até aspectos psicológicos podem interagir e resultar na ruptura do LCA”, explica.

Recuperação dividida em fases

A especialista detalha que o processo de recuperação de uma ruptura de LCA é longo e criterioso.

“Após o diagnóstico, inicia-se uma fase pré-operatória para controle dos sintomas e preservação muscular. Depois da cirurgia, o tratamento é dividido por fases, com progressão na amplitude de movimento, fortalecimento, corrida, atividades com bola, mudanças de direção e contato. O retorno costuma ocorrer entre nove meses e um ano, dependendo de vários fatores”, pontua.

Além do tempo de afastamento, a lesão traz impactos físicos e psicológicos que influenciam o desempenho no retorno. Casos recentes no futebol europeu mostram atletas que, mesmo após a liberação médica, enfrentam dificuldades para retomar o ritmo competitivo e, em alguns casos, sofrem novas lesões.

“Os impactos não dizem respeito apenas ao dano estrutural, mas também ao período longe dos treinos e jogos. O ritmo de jogo precisa ser retreinado junto ao grupo. O fator psicológico, como a insegurança nas ações, também deve ser considerado no processo de ‘return to play’. E a lesão prévia se torna um dos principais fatores de risco para novas ocorrências”, destaca.

Lesões no LCA preocupam no futebol europeu

No futebol europeu, o crescente número de atletas com lesões no LCA também tem gerado preocupação nos últimos anos. Para reduzir esse tipo de ocorrência, Luanda defende uma abordagem multidisciplinar nos clubes.

“É fundamental investir em estratégias de recuperação, respeitar o controle de carga individual e coletivo e realizar rodízio de jogadores. Parece óbvio, mas nem sempre acontece”, argumenta.

Além disso, outro ponto sensível é o aumento das viagens internacionais, impulsionado pela ampliação de competições e compromissos fora do país. Para a especialista, o impacto vai além do desgaste físico.

“O desempenho depende do bem-estar bio-psico-social. Deslocamentos longos e frequentes podem gerar estresse, prejuízo no sono e dificuldade de recuperação. Some-se a isso a distância da rede de apoio e o alto nível de cobrança. Quanto maior a soma desses fatores, maior o desgaste e o risco de lesões mais graves”, conclui.

Por fim, com a lesão, Rodrygo deve voltar a atuar apenas no final do ano, ficando fora da disputa da Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.








