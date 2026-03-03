Cruzeiro intensifica preparação para final do Mineiro sob comando de Tite

O Cruzeiro realizou, na manhã desta terça-feira (3), mais uma atividade na Toca da Raposa II visando à decisão do Campeonato Mineiro. Sob o comando de Tite, o elenco celeste ajusta os últimos detalhes para o clássico diante do Atlético Mineiro, marcado para domingo (8), às 18h, no Mineirão.

LEIA MAIS: Cássio tem lesão confirmada e desfalca o Cruzeiro na final do Mineiro

A principal expectativa gira em torno das condições físicas de Gerson e Cássio. O meio-campista deixou o último jogo com dores, mas não apresentou lesão após exames clínicos. Por isso, participou das atividades em campo e segue como opção para a final. Já o goleiro apresentou estiramento ligamentar no joelho direito e esteve sob observação do Departamento de Saúde e Performance.

Clássico decisivo e jejum em jogo

Além deles, outros dois atletas avançam na recuperação. Jonathan Jesus e Chico da Costa, que se lesionaram no início da temporada, participaram parcialmente do treino com o restante do grupo. Com isso, a comissão técnica avalia a evolução de ambos e mantém cautela quanto ao retorno aos jogos oficiais.

Neste domingo, final ocorrerá em partida única no Mineirão, com mando da Federação Mineira de Futebol. Dessa forma, as torcidas de Cruzeiro e Atlético dividirão as arquibancadas. Apesar de ter feito campanha superior ao longo da competição, a Raposa não conta com vantagem no regulamento. Portanto, em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nos pênaltis.

O confronto carrega peso histórico. O Cruzeiro busca a 39ª conquista estadual e tenta encerrar um jejum que dura desde 2019, quando superou justamente o rival na decisão. Agora, novamente diante do Atlético, a equipe celeste vê a oportunidade de retomar o protagonismo em Minas Gerais.

Com treinos intensificados e foco total no clássico, o elenco aposta na experiência de Tite para conduzir o grupo em um dos jogos mais importantes da temporada. A definição da equipe titular dependerá da resposta física dos atletas até a véspera da partida.

