ASSINE JÁ!
Jogada10

Cruzeiro intensifica preparação para final do Mineiro sob comando de Tite

Cruzeiro intensifica preparação para final do Mineiro sob comando de Tite
Cruzeiro intensifica preparação para final do Mineiro sob comando de Tite -

O Cruzeiro realizou, na manhã desta terça-feira (3), mais uma atividade na Toca da Raposa II visando à decisão do Campeonato Mineiro. Sob o comando de Tite, o elenco celeste ajusta os últimos detalhes para o clássico diante do Atlético Mineiro, marcado para domingo (8), às 18h, no Mineirão.

LEIA MAIS: Cássio tem lesão confirmada e desfalca o Cruzeiro na final do Mineiro 

A principal expectativa gira em torno das condições físicas de Gerson e Cássio. O meio-campista deixou o último jogo com dores, mas não apresentou lesão após exames clínicos. Por isso, participou das atividades em campo e segue como opção para a final. Já o goleiro apresentou estiramento ligamentar no joelho direito e esteve sob observação do Departamento de Saúde e Performance.

Clássico decisivo e jejum em jogo

Além deles, outros dois atletas avançam na recuperação. Jonathan Jesus e Chico da Costa, que se lesionaram no início da temporada, participaram parcialmente do treino com o restante do grupo. Com isso, a comissão técnica avalia a evolução de ambos e mantém cautela quanto ao retorno aos jogos oficiais.

Neste domingo, final ocorrerá em partida única no Mineirão, com mando da Federação Mineira de Futebol. Dessa forma, as torcidas de Cruzeiro e Atlético dividirão as arquibancadas. Apesar de ter feito campanha superior ao longo da competição, a Raposa não conta com vantagem no regulamento. Portanto, em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nos pênaltis.

O confronto carrega peso histórico. O Cruzeiro busca a 39ª conquista estadual e tenta encerrar um jejum que dura desde 2019, quando superou justamente o rival na decisão. Agora, novamente diante do Atlético, a equipe celeste vê a oportunidade de retomar o protagonismo em Minas Gerais.

Com treinos intensificados e foco total no clássico, o elenco aposta na experiência de Tite para conduzir o grupo em um dos jogos mais importantes da temporada. A definição da equipe titular dependerá da resposta física dos atletas até a véspera da partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas