Lazio x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Assim como foi em 2023/24, Lazio e Atalanta estão na semifinal da Copa da Itália. Desta vez, porém, estão frente a frente no duelo por vaga na final. Assim, a partir desta quarta-feira (4/3), darão início à disputa no jogo de ida, a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA).

A Lazio, campeã sete vezes, venceu o torneio pela última vez em 2019. Já a Atalanta só foi campeã em 1963, apesar de três vices nas últimas sete edições. Dessa forma, vejamos como chegam as equipes, que vivem momentos opostos na temporada.

LEIA MAIS: CBF inicia implementação de novas regras no Brasil

Como chega a Lazio

A dona da casa Lazio vem de sequência ruim em 25/26. Afinal, não vence há cinco jogos, sendo quatro pelo Campeonato Italiano, onde é apenas 11ª. São duas derrotas e três empates no recorte, que inclui uma derrota no próprio Olímpico exatamente para a Atalanta (2 a 0). Uma das igualdades, porém, valeu classificação nas quartas de final a Copa da Itália ao vencer o Bologna nos pênaltis (após 1 a 1 no tempo normal).

O técnico Maurizio Sarri, aliás, foi duro ao tentar explicar o revés na última partida, em 2 a 0 contra o Torino, em Turim. Para ele, os jogadores entraram desconcentrados exatamente por conta do duelo contra a Atalanta. Para este jogo, não contará com Pedro, Gigot, Maldini, Gila, Basic e Rovella, todos lesionados.

“Eu disse antes do jogo que se pensarmos no próximo jogo, perderemos. Infelizmente, foi exatamente isso o que aconteceu. Perdemos claramente porque estávamos menos motivados que os nossos adversários. Uma equipe triste e sem energia. Quando não se ganha bolas perdidas, falar em formação não tem sentido. Não há desculpa”, disse após a derrota para o Torino.

Como chega a Atalanta

A Atalanta não só vem melhor colocada na tabela da Serie A (sétimo, com 11 pontos de vantagem), como vem num momento muito melhor. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Sassuolo no último domingo (3/3), o time do técnico Raffaele Palladino vem de vaga garantida nas oitavas da Champions ao golear o Dortmund (ALE) por 4 a 1. Antes de perder para o Sassuolo, aliás, vinha de nove jogos sem perder no Italiano. No caminho, eliminou a forte Juventus com um contundente 3 a 0 em Bérgamo, nas quartas da Copa da Itália.

Para confrontar a Lazio, o treinador italiano não deve contar com Ederson, recuperando-se de lesão muscular. Raspadori e de Ketelaere são desfalques certos. Palladino falou sobre mais uma possível final (seria a quarta em oito anos) da Atalanta, potência em crescimento na Itália.

“A Atalanta chegou a três finais em sete anos, e queremos chegar lá pela quarta vez. É o nosso sonho e o nosso objetivo, especialmente porque é o caminho mais curto para a Europa no próximo ano. Nos importamos com isso e demos a eles o impulso certo”, afirmou o comandante.

LAZIO x ATALANTA

Copa da Itália 2025/26 – Semifinal (ida)

Data-Hora: 4/3/2026, quarta-feira, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

LAZIO: Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini; Belahyane, Cataldi e Taylor; Isaksen, Zaccagni e Raktov. Técnico: Maurizio Sarri

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic e Bernasconi; Samardzic, Zalewski e Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino

Árbitro: Gianluca Manganiello (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Matteo Gariglio (ITA)

Onde assistir: YouTube (Sportynet)

