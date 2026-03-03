Abel Ferreira elogia Novorizontino antes da final do Paulista: “Não chegou por acaso”

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino, na Arena Barueri. O Verdão vai em busca do seu 27º título estadual contra a grande sensação desta edição de Paulistão.

O Novorizontino chegou na decisão do Campeonato Paulista após vencer o próprio Palmeiras na primeira fase, e eliminar Santos e Corinthians no mata-mata. Por isso, Abel Ferreira destacou a força do rival da decisão e fez questão de valorizar a campanha do Tigre do Vale, apesar do favoritismo do Palmeiras.

“Isso é teoria (favoritismo). Temos que assumir a responsabilidade de um clube gigante como o Palmeiras. Mas já estive do outro lado e sei da vontade que eles têm. Não foi por acaso que ganharam de Palmeiras, Santos e Corinthians, nem que ficaram em primeiro lugar. Os jogos fáceis acabaram há muito tempo no futebol brasileiro e mundial. De um lado ou de outro, a ambição é a mesma. Estamos preparados. Queremos muito, porque nos alimentamos disso: de finais e títulos”, disse Abel.

Abel fala sobre jogar longe do Allianz Parque

O técnico do Palmeiras também aproveitou para falar sobre jogar a primeira partida da decisão longe do Allianz Parque. Por conta da troca de gramado, o Palmeiras jogou o Paulistão inteiro na Arena Barueri e vai mandar o jogo de ida da final na cidade nesta quarta.

“Não estamos jogando no Allianz porque o gramado não foi trocado a tempo. Não adianta falar de processos que deveriam ter sido feitos antes. Defendo qualidade, e em Barueri o sintético é espetacular. A bola não salta.”, disse Abel, antes de completar falando de mais uma chegada em decisão pelo Palmeiras:

“Estão reunidas grandes condições para um grande espetáculo. É a sexta vez que chegamos, mas se eu mostrar minhas costas, vocês vão ver o tanto de cicatrizes que tenho pelas críticas que já recebi. O mais difícil não é chegar, é ser consistente. Há muita cobrança — minha, dos jogadores, da direção. Cobramos o máximo uns dos outros. O trabalho que estamos fazendo ao longo dos anos é de reformular nosso estilo de jogo, para que todos se sintam motivados. Esse é o nosso propósito: dar o nosso melhor. Que sejam dois grandes jogos na final”, finalizou.

