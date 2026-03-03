Atlético entra no Top-15 do ranking mundial da IFFHS

O Atlético Mineiro aparece entre os 15 melhores clubes do mundo no ranking divulgado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A entidade avalia o desempenho das equipes em competições nacionais e internacionais ao longo das últimas cinco temporadas.

No levantamento, que considera o período de 2021 a 2025, o Atlético ocupa a 14ª colocação geral. Além disso, figura entre os três clubes brasileiros mais bem posicionados na lista. A pontuação resulta da soma de campanhas em torneios oficiais, tanto no cenário doméstico quanto no continental.

O critério da IFFHS leva em conta resultados objetivos e desempenho acumulado. Dessa forma, vitórias, classificações e títulos impactam diretamente na pontuação final. O modelo estatístico busca refletir regularidade e competitividade em alto nível durante o recorte analisado.

LEIA MAIS: Dono do Atlético projeta título mineiro: “Igual ganhar um Brasileirão”

Regularidade e títulos sustentam posição do Galo

A presença do Atlético no Top 15 se apoia em números expressivos. Entre 2021 e 2025, o clube conquistou oito títulos oficiais. Além disso, disputou uma final e uma semifinal da Copa Libertadores da América, chegou à decisão da Copa Sul-Americana e também marcou presença em uma final da Copa do Brasil.

Esse retrospecto reforça a consistência do Galo em diferentes frentes. Enquanto manteve protagonismo no Brasil, o clube também competiu em alto nível no cenário sul-americano. Portanto, a posição no ranking não surge por acaso, mas como reflexo de campanhas sólidas e resultados frequentes.

Com a classificação, o Atlético consolida sua imagem internacional e confirma o peso esportivo construído nos últimos anos. A tendência, agora, é manter a regularidade para seguir entre as principais potências do futebol mundial nas próximas atualizações da lista.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.