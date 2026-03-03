Fluminense tenta manter invencibilidade em clássicos na temporada

O Fluminense carimbou o passaporte para mais uma decisão do Campeonato Carioca após superar os desafios das semifinais. O Tricolor das Laranjeiras mantém uma hegemonia impressionante no estado durante esta temporada.

Dessa maneira, o time das Laranjeiras enfrentará o Flamengo no próximo domingo, às 18h (Brasília), no Maracanã. O clássico definirá o grande campeão estadual da temporada de 2026. Além disso, o retrospecto recente favorece o Fluminense em confrontos diretos contra seus principais rivais locais.

Além de tudo, o clube alcança sua sexta final em um intervalo de apenas sete anos. A equipe perdeu apenas as disputa de 2020, 2021 e 2025 nesse período. Por conta disso, a torcida tricolor demonstra total confiança no elenco comandado por Luís Zubeldía.

Fluminense soma quatro vitórias

Nesse sentido, o clube ainda não conheceu o sabor da derrota em clássicos no ano atual. O grupo acumula quatro vitórias convincentes e um empate até o momento. Consequentemente, os números provam a solidez defensiva e a eficiência do ataque tricolor em jogos grandes.

Em vista desse cenário, os jogadores chegam motivados para erguer mais um troféu no Maracanã. O elenco busca coroar o excelente trabalho realizado desde o início do campeonato. Portanto, o confronto de domingo promete fortes emoções para os milhares de torcedores apaixonados que lotarão o estádio.

Vale ressaltar que Botafogo e Vasco já enfrentaram o Tricolor em dois jogos no ano. Por sua vez, o Flamengo fará o segundo duelo em 2026 contra o Flu. O Rubro-Negro foi derrotado uma vez e o Botafogo duas. Entretanto, o Vasco é o unico que não perdeu todas, com um empate e uma derrota.

Além de vencer clássicos, o Fluminense vive uma boa temporada até aqui. No Campeonato Brasileiro, a equipe soma sete pontos em quatro jogos. Contudo, na última partida foi derrotada pelo Palmeiras.

