São Paulo renova contrato de Marcos Antônio

O São Paulo acertou a renovação de contrato com o meia Marcos Antônio nesta terça-feira (3). O Tricolor firmou um novo vínculo até o fim de 2030, que já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Para fechar a negociação com o jogador, o São Paulo rescindiu o contrato de empréstimo e registrou novo compromisso nesta terça-feira, dia em que se encerra a janela de transferências do futebol brasileiro.

O acerto garante multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 612 milhões no câmbio atual) para o mercado internacional. Aliás, para clubes brasileiros, o valor é ainda maior: R$ 900 milhões. Para assinar o novo vínculo, Marcos Antônio teve aumento salarial de um terço a mais do que ganhava.

No início da atual temporada, o Flamengo tentou a contratação de Marcos Antônio, mas o São Paulo negou as ofertas do clube carioca. Assim, o anúncio da renovação deve ocorrer até o fim da atual semana.

Marcos Antônio chegou ao Tricolor por empréstimo em 2024. Até o momento, disputou 70 partidas pelo clube do Morumbis e distribuiu sete assistências. Aos 25 anos, é tratado como titular absoluto do time de Hernán Crespo.

