Toguro deixa presidência do Desimpain e encerra ciclo na Kings League Brasil

O Desimpain oficializou nos últimos dias a saída de Toguro da presidência da equipe na Kings League Brasil. A decisão encerra um ciclo marcante do influenciador à frente do time, que passou por mudanças estruturais recentes e vive uma nova fase administrativa. O anúncio veio pelas redes sociais do clube, em tom de agradecimento.

“Chegou a hora de nos despedirmos do presidente que nos levou até Paris! Obrigado pela história que você construiu com a nossa família, Toguro. Desejamos boa sorte nessa sua nova fase!”, publicou o Desimpain.

A mensagem faz referência à campanha que levou a equipe ao Mundial de Clubes da Kings League, disputado em Paris, um dos momentos mais emblemáticos da trajetória do influenciador no projeto.

De co-presidente a principal rosto da equipe na Kings League Brasil

Toguro assumiu o posto ainda na época em que o time se chamava Desimpedidos Goti. Naquele momento, dividia a presidência com o streamer Yuri 22. No entanto, rapidamente ganhou protagonismo.

Com entradas chamativas em campo e participações irreverentes nas cobranças de pênaltis destinadas aos presidentes, o influenciador se tornou a principal imagem da equipe dentro e fora das quatro linhas. A identificação com o público ajudou a consolidar o clube como uma das marcas mais reconhecidas da Kings League Brasil.

Além do carisma, Toguro também participou diretamente da construção esportiva do projeto. Ele esteve à frente do time na classificação para o Mundial e acompanhou a consolidação do elenco em competições nacionais.

Mudanças internas e nova configuração

O cenário começou a mudar durante a Kings Cup Brasil. Afinal, Yuri 22 deixou o cargo após divergências com a diretoria, o que fez Toguro assumir sozinho a presidência.

Contudo, pouco tempo depois, veio uma reformulação ainda maior. O projeto passou a contar com a entrada da organização Pain Gaming, tradicional no cenário de esportes eletrônicos. A parceria resultou na mudança de nome para Desimpain, marcando oficialmente uma nova etapa institucional.

Junto à reformulação, Renato Vicente, que exercia função semelhante na Loud, foi anunciado como novo presidente. Ele chegou acompanhado de reforços estratégicos para o projeto, como o streamer esportivo Camargo e o influenciador gremista Ian “Chorume do Grêmio” Seligman.

Assim, a expectativa era de que Toguro dividisse a presidência com Renato Vicente. Contudo, a permanência durou pouco.

Saída em meio à reestruturação para a Kings League Brasil

Em meio ao processo de transição, Toguro optou por encerrar sua participação no clube. Aliás, até o momento, não há confirmação sobre eventual envolvimento do influenciador com outra equipe da Kings League. O que já se sabe é que ele não seguirá no Desimpain para a próxima temporada.

Assim, a saída representa o fim de uma era para o projeto, que cresceu sob sua liderança e consolidou presença no cenário da liga criada por Gerard Piqué.

