Filipe Luís chora em despedida no Flamengo

Demitido na madrugada de segunda (2/3) para terça (3/3), o ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, só teve tempo para se despedir do elenco na tarde desta terça, no CT Ninho do Urubu. Assim, Filipinho chorou ao dar adeus aos atletas e funcionários do clube.

Ele, que foi pego de surpresa com a demissão, após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, não conseguiu se despedir dos jogadores na saída do estádio. Dessa forma, segundo o “ge”, o adeus se deu nesta terça.

LEIA MAIS: Mercado desta terça (3/3): Flamengo e Vasco de técnicos novos

Inicialmente, o dia seria de folga para o elenco. Com a decisão de demitir Filipe Luís, no entanto, a diretoria convocou os atletas para treino a partir das 15h (de Brasília). Assim, o ex-comandante e também Ivan Palanco (auxiliar) e Diogo Linhares (preparador físico) se despediram do elenco durante a atividade. Rodrigo Caio, que era auxiliar permanente do clube, também deixou o Flamengo.

Agora, o Rubro-Negro acelera as tratativas por Leonardo Jardim. Já há acordo entre a diretoria e o treinador português para um contrato até o fim de 2027. Ele já era interesse antigo do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Após terminar o Brasileirão na terceira posição com o Cruzeiro, Leonardo Jardim se despediu da Raposa em dezembro de 2025, ficando livre no mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.