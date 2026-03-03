CBF divulga grupos da Copa Sul-Sudeste

A CBF realizou, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ), nesta terça-feira (3/3), o sorteio da primeira edição da Copa Sul-Sudeste. Assim, 12 equipes das regiões Sul e Sudeste do Brasil estão em dois grupos com seis cada. No Grupo A, os times são: Sampaio Corrêa-RJ, Novorizontino-SP, Caxias-RS, Tombense-MG, Cianorte-PR e Chapecoense-SC. Já no Grupo B constam os seguintes clubes: Volta Redonda-RJ, São Bernardo-SP, Juventude-RS, América-MG, Operário-PR e Avaí-SC.

De acordo com a CBF, o torneio ocorrerá entre 25 de março e 7 de julho, período exclusivo para as copas regionais. Há também a Copa Verde e a Copa do Nordeste. O campeão da Sul-Sudeste, aliás, garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

LEIA MAIS: Mercado desta terça (3/3): Flamengo e Vasco de técnicos novos

Cada clube realizará seis partidas, sendo três em casa e três fora. Quando clubes do mesmo estado duelarem, os do Grupo A serão mandantes. Ao todo, serão 42 partidas, disputadas em dez datas. Dessa forma, os dois finalistas disputarão dez jogos.

Presidente da CBF celebra torneio

Durante o evento, o presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a criação do novo torneio. Ele relembrou também o aumento das Copas Verde e do Nordeste.

“A CBF ouviu clubes, federações, representantes do mercado e contou com a dedicação de diversas áreas internas para que pudéssemos apresentar um calendário mais racional, respeitando duas premissas fundamentais: reduzir o número de partidas disputadas pelos clubes da Série A e oferecer mais jogos para a base da pirâmide do futebol brasileiro. O evento de hoje (terça) é justamente sobre esse segundo ponto. Vamos movimentar o nosso esporte em todos os cantos do país, proporcionando oportunidades para que os clubes se mantenham ativos e criando um ambiente sustentável, que terá como consequência o fortalecimento das próprias copas regionais”, disse durante o evento.

Regulamento

A primeira fase, como citado, será em seis rodadas, com os times enfrentando os rivais do Grupo adversário (assim como ocorre na Taça Guanabara, no Campeonato Carioca). Os dois melhores de cada chave avançam à semifinal, que ocorre em jogos de ida e volta. A final, por fim, também será em duas partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.