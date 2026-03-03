Gómez releva goleada sofrida pelo Palmeiras contra o Novorizontino: “Agora é diferente”

Depois de eliminar o São Paulo no último domingo, o Palmeiras vai com tudo para buscar o 27º título paulista de sua história. Nesta quarta, o Verdão recebe o Novorizontino na Arena Barueri, às 20h, e o capitão Gustavo Gómez falou sobre o confronto diante do Tigre do Vale.

Na primeira fase, o Novorizontino venceu o Palmeiras por 4 a 0, pela quarta rodada. No entanto, a goleada sofrida pelo Palmeiras ficou no passado do pensamento dos jogadores palmeirenses, segundo o zagueiro palestrino.

LEIA MAIS: Presidente da FPF sai em defesa da arbitragem no Choque-Rei do Paulistão

“Nós, jogadores, internamente sabemos que vamos enfrentar um time muito bom, com bons jogadores. Temos um elenco trabalhador. Sabemos que será difícil e que precisamos melhorar. O jogo contra eles foi no início da pré-temporada. Agora é diferente. Amanhã vamos fazer o nosso melhor para conquistar um bom resultado. Acreditamos no processo”, disse o zagueiro.

Gómez fala sobre decisão fora de casa

Por fim, Gómez também falou sobre algo raro para esse Palmeiras no Paulistão: o jogo de volta da final ser fora de casa. Pelo segundo ano consecutivo, o Verdão terá que decidir longe do Allianz, algo que foi característico da equipe nos títulos recentes do Estadual.

“Sserá um jogo difícil. Jogar em casa ou fora é da mesma forma. Precisamos seguir nosso processo. Vou tentar ajudar meus companheiros. Jogar finais é muito bom, sou grato por isso. O futebol passa muito rápido, então temos que desfrutar e ajudar uns aos outros. Alguns companheiros podem conquistar seus primeiros títulos. Quero ajudar para que façamos um grande jogo amanhã e outro grande jogo no domingo, para ficarmos com o título”, finalizou o defensor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.