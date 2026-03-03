Moreira volta ao São Paulo após rescindir empréstimo com o Porto

O lateral-direito Moreira está de volta ao São Paulo. Ele estava emprestado ao Porto desde a última temporada, mas os clubes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato.

Moreira se recupera de uma lesão no CT da Barra Funda há algumas semanas. O jogador esteve com a delegação do Tricolor na Arena Barueri durante a semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, no último fim de semana.

O atleta tinha contrato com o Porto somente até o fim da atual temporada europeia. Assim, o São Paulo buscou antecipar o fim do compromisso com os portugueses diante do pouco tempo que restaria de contrato até o lateral estar 100% recuperado da lesão.

No Tricolor, entendia-se que não fazia sentido ele retornar ao Porto, ficar pouco tempo em Portugal e retornar ao Brasil. Os Dragões, por sua vez, concordaram com os termos propostos pelo clube do Morumbis.

Aliás, Moreira está em fase final de transição para o campo deve ficar à disposição de Hernán Crespo em breve. O treinador pretende contar com o jovem e fazer testes na equipe com a presença do jogador.

No total, ele disputou 12 partidas pelo time B do Porto, sem entrar em campo com a equipe principal. Moreira chegou a Portugal emprestado pelo São Paulo no início do ano passado. Em seguida, no começo de 2026, teve o vínculo renovado. O contrato previa obrigação de compra em caso de algumas metas atingidas.

