Virginia prestigia jogo do Real Madrid e prepara homenagem a Vini Jr em roupa

A influenciadora Virginia cumpriu a promessa depois de estrear como rainha de bateria no Carnaval e retornou à Espanha para estadia temporária e visitar Vini Jr. Assim, a também empresária acompanhou o último compromisso do Real Madrid, a derrota para o Getafe pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Inclusive, ela preparou uma homenagem para o atacante brasileiro ao usar uma jaqueta com as letras iniciais do seu nome.

Como o habitual, a apresentadora não postou registros ao lado do camisa 7 do Real Madrid depois do revés, porém Virginia indicou em postagem que esteve no estádio dos Merengues. Além disso, na legenda, a influenciadora fez uma espécie de declaração de amor.

“De ontem. Sou a maior fã do meu namorado, sim”, ressaltou a empresária.

Posteriormente, nos comentários, Vini Jr teve atitude recíproca ao destacar seu amor pela namorada, acompanhado de um emoji de coração. Amigos do casal também exaltaram nos comentários a decisão de Virginia em homenagear o atacante brasileiro em sua jaqueta.

Desde a sua chegada à Espanha após a preparação e sua experiência inicial como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora acompanhou o namorado em alguns compromissos. Entre eles, algumas gravações, e o camisa 7 do Real Madrid optou em realizar uma recepção calorosa com um novo presente e uma mensagem marcante.

Relacionamento de Virginia e Vini Jr

Os dois assumiram publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro do ano passado. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta. Neste intervalo, os dois chegaram até a se afastar depois do vazamento de conversas íntimas de Vini Jr com um caso antigo.

O atacante convenceu a empresária a perdoá-lo e lhe dar uma segunda chance. Com a retomada da relação, Vini Jr planejou uma viagem surpresa com o intuito de oficializar a relação. Desta forma, o camisa 7 do Real Madrid reservou um quarto de hotel.

O espaço estava repleto de rosas e balões para pedir Virginia em namoro, com direito à foto abraçados. Logo depois, a influenciadora passou a acompanhar mais de perto a rotina do astro. No cenário atual, eles recentemente completaram quatro meses desde que concordaram em estruturar um relacionamento sério.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.