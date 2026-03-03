Goleiro reprova nos exames e não será reforço do Corinthians

Após reprovar nos exames médicos, o goleiro João Ricardo não será jogador do Corinthians. Atualmente no Fortaleza, o arqueiro chegaria ao Timão para ser uma opção a Hugo Souza, no entanto, a transferência não se concretizou.

De acordo com informações publicadas pelo ‘ge’, João Ricardo fez exames na segunda-feira (2) para assinar contrato com o Corinthians. Entretanto, a reprovação por parte do Timão aconteceu por conta de uma cirurgia no ombro direito feita pelo goleiro em outubro do ano passado.

Com a reprovação, João Ricardo retornou ao Fortaleza. O Leão, por sua vez, de acordo com o portal ‘R7’, não gostou da negativa do Corinthians sobre a transferências. O Fortaleza entende que o goleiro está 100% fisicamente e estava cumprindo com suas atividades nos treinos normalmente.

No entanto, ainda de acordo com o ‘R7, o Corinthians teria solicitado a opinião de três médicos especialistas em ombro, e os três não recomendaram a contratação do goleiro por parte do Timão.

Agora, o Corinthians segue no mercado em busca de um nome experiente para ser a ‘sombra’ de Hugo Souza. Atualmente, o Timão conta com Hugo como titular absoluto, e Felipe Longo e Kauê como opções, ambos da base.

