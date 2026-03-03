Carabobo x Sporting Cristal: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos confrontos por vaga na fase de grupos da Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira (4), será entre Carabobo e Spoting Cristal. A saber, o compromisso de ida na disputa ocorre às 21h30 (de Brasília) em Valência, na Venezuela.

Onde assistir

A partida pode ser vista em solo brasileiro na ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Carabobo

Depois da vitória sobre o Huachipato onde ratificou a classificação para a atual fase da Liberta, o time do interior venezuelano vem de um compromisso difícil. Em jogo diante do Caracas, na capital do país, o Carabobo usou uma equipe considerada alternativa no empate sem gols. Desse modo, o técnico Daniel Farias terá o time considerado ideal a sua disposição.

Como chega o Sporting Cristal

Sob o comando do treinador brasileiro Paulo Autuori, os peruanos também estão em boa situação no aspecto de nomes disponíveis. Neste momento, apenas os jovens atacantes Jair Moretti e Maxloren Castro estão oficialmente fora do confronto. Ambos aparecem em vídeo que circula nas redes sociais em uma festa com a presença de diversas mulheres que causou reboliço nos bastidores da representação de Lima.

CARABOBO x SPORTING CRISTAL

Libertadores – Terceira Fase (Jogo de Ida)

Data e hora: 04/03/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Misael Delgado, em Valência (VEN)

CARABOBO: Bruera; Bilbao, Neira e Fuentes; Núñez, Cova, Castillo, González e Berríos; Tortolero e Eric Ramírez. Técnico: Daniel Farias.

SPORTING CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger e Cristiano; Cabellos, Yotún, e Távara; Gabriel, Ávila e Vizeu. Técnico: Paulo Autuori..

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (BRA) e Neuza Inês Back (BRA)

VAR: Daiane Muniz (BRA)



