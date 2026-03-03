Richarlison desmente suposto pronunciamento envolvendo guerra; entenda

O atacante Richarlison foi vítima da criação de uma notícia falsa envolvendo o confronto bélico recente entre os Estados Unidos e Irã. Internautas estrangeiros se aproveitaram do costume que o atacante brasileiro criou ao se engajar em causas sociais. Com isso, o jogador precisou se manifestar publicamente através de suas redes sociais para desmentir tal situação.

“Só para deixar claro, porque a fake news passou dos limites: nunca fiz essa declaração. Apesar de ser contra qualquer tipo de guerra e conflito, jamais disse que não serviria a Seleção Brasileira na Copa. Espero que todos que replicaram essa mentira se retratem e apague as postagens”, frisou Richarlison.

Assim, com a intenção de mostrar qual declaração era falsa, o jogador compartilhou a publicação mentirosa. O conteúdo estava acompanhado de uma suposta afirmação do centroavante em protesto contra o prosseguimento do confronto bélico. Com isso, a hipotética alegação demonstrava revolta e cobrava o fim do conflito internacional.

“Eu não jogarei a Copa do Mundo até a luta terminar”, supostamente apontava a declaração.

Com seu perfil engajado em causas sociais, Richarlison mantém seu apoio à luta antirracista e, na época, à vacinação contra a COVID-19. Ele também incentiva a educação ao realizar doações e se compromete em pagar os custos de estudantes brasileiros para ter condições de disputar as olimpíadas de matemática.

Gesto generoso de Richarlison

Richarlison direcionou R$ 200 mil à campanha criada por Letícia Carvalho, de 24 anos, que perdeu as duas pernas após um acidente de moto. Com meta estabelecida para custear próteses e tratamento, a doação do atacante do Tottenham alterou o patamar de arrecadação e a aproximou consideravelmente do objetivo final.

Letícia iniciou a mobilização com o objetivo de alcançar R$ 400 mil, no início deste mês. Antes da contribuição do atacante, a jovem havia reunido mais de R$ 120 mil com doações, mas agora a quantia superou R$ 324 mil. Ou seja, R$ 81% da meta total.

O valor arrecadado será destinado integralmente à aquisição das próteses e às etapas de adaptação progressiva, que exigem acompanhamento especializado e manutenção contínua.

