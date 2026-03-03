Grêmio tem data para estrear novo uniforme

O Grêmio já tem data para estrear o novo uniforme da New Balance, que entrou no lugar da Umbro no fornecimento de material esportivo do Imortal. Assim, o clube coloca o dia 19 de março, diante do Vitória, às 19h (de Brasília), na Arena, como provável para usar pela primeira vez o fardamento.

O jogo é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As imagens do novo uniforme ainda não foram divulgadas oficialmente pelo clube ou pela empresa.

O Tricolor também está em fase final de negociação para fechar com um patrocinador máster da camisa. A diretoria deseja que a nova parceira já apareça na estreia do novo uniforme. A diretoria também acredita que possa vender os naming rights da Arena ainda neste mês de março.

Ao menos cinco empresas buscaram o Grêmio interessadas no patrocínio máster. Nem todas elas são bets. Dessa maneira, a direção entende que pode fechar o máximo de contratos diante do interesse, entre espaços da camisa, estrutura física do clube e naming rights do estádio. No mês passado, o Imortal acertou com a Havan como patrocinadora e aparecerá nos ombros da camisa.

Grêmio não tem patrocinador máster desde 8 de dezembro

O Grêmio não tem patrocínio máster desde o dia 8 de dezembro, quando finalizou a parceria de duas partidas com a Energia Bet. Anteriormente, a Alfa Bet estampava sua marca no espaço principal da camisa tricolor.

O clube rescindiu contrato com a antiga patrocinadora por conta do atraso de três parcelas, que chegavam a R$ 12 milhões em dívidas. No total, o Imortal cobra R$ 28.902.289,82 em indenização da Alfa Bet na Justiça. Porém, aceita receber menos em um possível acordo.

