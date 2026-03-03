Como e Inter de Milão empatam na ida da semifinal da Copa da Itália

Jogando no Giuseppe Sinigaglia, Como e Inter de Milão ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália. Nesta terça-feira (3/3), em Como, os times empataram por o 0 a 0, com a definição sobre o primeiro finalista ficando para a volta. Com lembrar que esta é a primeira semifinal do Como desde a temporada 85/86, quando terminou na quarta posição. A Inter busca seu décimo título.

O jogo

Utilizando um time bastante mesclado, a Inter não se encontrou em campo. No entanto, não facilitava e não dava espaços para o time da casa, sensação do Campeonato Italiano. Afinal, por lá, a equipe do técnico Cesc Fàbregas vem na quinta posição, com 48 pontos, e lutando por vaga na próxima Champions League.

A melhor chance do jogo saiu no começo do segundo tempo, após grande jogada do Como pela direita. Vojvoda cruzou da direita e Paz tentou de primeira, já de dentro da pequena área. No entanto, furou e perdeu um gol inacreditável, aos 4′ da etapa final. A partida seguiu com muitos erros de transição e de passes, com a Inter finalizando apenas três vezes – nenhuma ao alvo adversário. O Como só fez o reserva Martínez trabalhar uma vez, com o placar ficando no 0 a 0. Assim, ficou para a volta, em Milão.

Próximos passos

Agora, o Como volta as atenções à Serie A, onde tem seis compromissos antes de voltar a duelar contra a Inter por vaga na final da Copa da Itália. Já neste sábado (7/3), o time visita o Cagliari, pela 28ª rodada. Contra a Inter, o jogo é apenas no dia 22 de abril, no San Siro. Como houve empate por 0 a 0 na ida, quem vencer, avança. Caso haja nova igualdade, a decisão sairá nas penalidades.

A Inter de Milão, por sua vez, encara ninguém menos que o arquirrival Milan, no domingo (8/3), no próprio San Siro. A equipe do técnico Cristian Chivu lidera a competição com dez pontos de vantagem exatamente para os Rossoneri. Em caso de vitória, praticamente encaminharia o título italiano, abrindo 13 pontos para os rivais.

