Coudet rescinde com o Alavés e fica perto de acertar com o River Plate

Eduardo Coudet se aproxima de ser o novo técnico do River Plate. Nesta terça-feira (3), ele rescindiu seu contrato em comum acordo com o Alavés, da Espanha. Aos 51 anos, o ex-treinador de Internacional e Atlético é o principal nome para substituir Marcello Gallardo, que se despediu do clube na última quinta.

LEIA MAIS: Richarlison desmente suposto pronunciamento envolvendo guerra; entenda

Segundo a “TyC Sports”, houve uma reunião do River Plate com Coudet e seu agente para acertar a transferência. O treinador tem duas passagens pelos Millonarios como jogador. Dessa maneira, conquistou o Campeonato Argentino cinco vezes como volante da equipe (1999, 2000, 2002, 2003 e 2004).

Veja o comunicado oficial do Alavés sobre a saída de Coudet:

“Eduardo Coudet não continuará como técnico do time principal do Alavés. O Deportivo Alavés e o treinador argentino chegaram a um acordo para rescindir seu contrato, encerrando assim a passagem de Coudet pelo comando do clube.

Chacho Coudet assumiu o comando do Deportivo Alavés em 2 de dezembro de 2024 e, desde então, dirigiu a equipe em 55 partidas oficiais entre LaLiga EA Sports e Copa del Rey.

O Clube agradece a Eduardo Coudet e à sua equipe técnica pelo trabalho realizado durante o período em que esteve à frente do Alavés. O Deportivo Alavés deseja-lhe muita sorte em seus futuros projetos profissionais e pessoais.

O Deportivo Alavés anunciará em breve o novo treinador que comandará a equipe a partir de agora”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.