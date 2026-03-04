Atlético de Madrid segura vantagem sobre o Barcelona e vai à final da Copa do Rei

O Atlético de Madrid está na final da Copa do Rei da Espanha. O Barcelona lutou para tirar a excelente vantagem de quatro gols dos colcheneros, venceram por 3 a 0 nesta terça-feira (3), mas não foi suficiente para avançar. Raphinha, de pênalti, e Marc Bernal, duas vezes, balançaram a rede no Camp Nou. O time madrilenho agora aguarda o vencedor de Real Sociedad x Athletic Bilbao para saber o adversário na decisão.

Dessa maneira, o Barcelona, atual campeão e o maior vencedor da história do torneio, com 32 títulos, está eliminando. Por sua vez, o Atlético de Madrid é o quarto time que mais ganhou a competição, com 10 troféus. Além disso, a última vez que os colchoneros chegaram à decisão havia sido na temporada 2012/13, quando conquistaram o torneio.

A decisão da Copa do Rei da Espanha está marcada para o dia 18 de abril, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

