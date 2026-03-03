Rodrigo Caetano comemora evolução física de Neymar no Santos

O coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, celebrou a evolução física de Neymar. O dirigente comemorou a melhora do camisa 10, titular nas duas últimas partidas do Santos e autor de sete gols nos últimos sete jogos.

Caetano evitou falar sobre a possibilidade de Neymar estar entre os convocados de Carlo Ancelotti no dia 16 de março. O coordenador deixou claro que a comissão técnica segue acompanhando o desempenho do jogador.

“A gente fica feliz pela recuperação e o retorno dele de uma lesão, de uma cirurgia. Primeiro por ele, a gente sabe o quanto ele ama estar em campo. Nós temos uma relação, apesar de não termos tido o privilégio de poder convocá-lo ao longo dos últimos anos por conta daquela grave lesão que teve na Seleção, tempo de recuperação, enfim… Mas ficamos felizes primeiro por ele, a gente sabe que um atleta competitivo como ele o quanto sofre por estar longe dos gramados. Tenho certeza absoluta que esses últimos jogos já foram o retrato dessa retomada da confiança dele, da retomada da parte física, já que da clínica ele está recuperado”, declarou Caetano, em entrevista na sede da CBF, antes de completar:

“A alegria dele é a nossa alegria, não por estar na Seleção Brasileira hoje na função que exerço, mas queremos sempre ver os talentos em campo. Ele é uma das grandes referências não só dessa geração, mas uma referência técnica de muitos e muitos anos para cá. Esperamos que ele mantenha isso, que eleve o nível dele, e vamos estar acompanhando como ele merece e como os demais merecem também”.

Neymar não joga na Seleção desde 2023

Neymar não atua pela Seleção Brasileira desde 2023, quando sofreu grave lesão no joelho em jogo diante do Uruguai, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Na ocasião, ele ainda defendia o Al-Hilal, Arábia Saudita.

Carlo Ancelotti anuncia a próxima convocação no dia 16. Ela será a última antes da lista final da Copa do Mundo. Nos dias 26 e 31 deste mês, o Brasil fará amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

