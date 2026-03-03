Renato Gaúcho se antecipa e confirma retorno ao Vasco

A insistência do Vasco pela contratação de Renato Gaúcho teve êxito após encaminhar a terceira proposta ao técnico. Isso porque a investida se aproximou dos valores salariais que o treinador considerava satisfatórios, diferentemente das anteriores, razão pela qual as recusou. Na tarde desta terça-feira (03/03), o comandante utilizou as redes sociais para confirmar seu retorno ao Cruz-Maltino e até se antecipar ao anúncio do clube.

“Feliz em estar de volta”, frisou Renato Gaúcho em seu perfil oficial.

Assim, provavelmente o treinador dará o pontapé inicial em sua terceira passagem no clube de São Januário após pouco mais de 17 anos nos próximos dias. Conforme antecipou o Jogada10, o contrato terá vigência inicialmente até o fim da atual temporada. Após trabalho no Fluminense entre 2002 e 2003, ele aceitou como desafio treinar o Vasco dois anos depois.

Passagens como técnico pelo Vasco

Em sua primeira passagem, o comandante estabeleceu um recorde no século, o de trabalho mais longevo do período e teve duração de aproximadamente um ano e nove meses. Além dele, apenas outros dois profissionais ultrapassaram a marca de um ano no cargo. No caso, a primeira passagem de Cristóvão Borges com duração de aproximadamente um ano, entre agosto de 2011 e setembro de 2012.

Na sequência, foi a vez de Jorginho em sua primeira experiência como treinador do Vasco, que consistiu em um trabalho de cerca de um ano e três meses, entre agosto de 2015 e novembro de 2016. Posteriormente a sua saída, Renato Gaúcho teve uma segunda passagem pelo Cruz-Maltino, mas por um curto período em 2008. Na segunda ocasião, foram apenas 14 partidas.

Na oportunidade em questão, a diretoria do clube de São Januário decidiu apostar novamente no comandante na tentativa de impedir o que seria o primeiro rebaixamento da história do clube. Apesar disso, não teve sucesso na missão. Dezessete anos depois, ele volta em cenário semelhante.

Equipe técnica de Renato

O comandante contará com uma comissão técnica composta somente por dois auxiliares, que o acompanham há bastante tempo na carreira: Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Por sinal, a tendência é de que a reestreia na área técnica ocorra já no próximo compromisso, o jogo contra o Palmeiras, pela quinta rodada do Brasileirão. O duelo, aliás, ocorrerá no dia 12 de março, em São Januário.