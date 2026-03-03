Wolverhampton surpreende o Liverpool nos acréscimos e vence na Premier League

Os minutos finais salvaram um jogo que, até então, tinha sido pobre tecnicamente entre Wolverhampton e Liverpool, em partida válida pela 29ª rodada da Premier League. Em casa, o lanterna da competição surpreendeu o atual campeão, venceu por 2 a 1, e encerrou a sequência de quatro vitórias seguidas dos Reds. Rodrigo Gomes abriu o placar para o Wolves, Mohamed Salah descontou, enquanto André, nos acréscimos, confirmou a vitória no Molineux Stadium.
Com o resultado, o Wolverhampton chega a 16 pontos e conquista sua segunda vitória seguida, após bater também o Aston Villa, então terceiro colocado. Já o Liverpool desperdiça pontos importantes na briga por vaga na próxima edição da Champions.
O jogo
O primeiro tempo foi amarrado e quase sem chances claras. A única finalização no alvo aconteceu logo aos sete minutos, em chute de Mac Allister defendido por José Sá. No entanto, o destaque ficou para a homenagem a Diogo Jota aos 18 minutos.
Na etapa final, o jogo ganhou emoção. O Liverpool quase marcou, mas Gakpo acertou a trave ao se antecipar a Curtis Jones. O Wolverhampton foi eficiente na primeira chance que teve e Rodrigo Gomes abriu o placar aos 33 minutos. Salah empatou pouco depois, encerrando jejum de gols, mas nos acréscimos André aproveitou erro defensivo e garantiu a vitória por 2 a 1.
Jogos da 29ª rodada da Premier League
Terça-feira (3/3)
Everton 2×0 Burnley
Bournemouth 0x0 Brentford
Leeds 0x1 Sunderland
Wolves 2×1 Liverpool
Quarta-feira (4/3)
Brighton x Arsenal – 16h30
City x Nottingham Forest – 16h30
Fulham x West Ham – 16h30
Aston Villa x Chelsea – 16h30
Newcastle x Manchester United – 17h15
Quinta-feira (5/3)
Tottenham x Crystal Palace – 17h
*Horários de Brasília.
