Eagle pede derrubada de liminar que mantém Textor à frente do Botafogo

A Eagle Bidco, representada por advogados contratados pela Ares, pediu à Justiça do Rio de Janeiro que derrube a liminar que mantém John Textor no comando da SAF do Botafogo. A petição solicita que a disputa pelo controle da SAF seja resolvida na arbitragem, após as partes envolvidas aceitarem a intermediação na Fundação Getúlio Vargas (FGV). A informação é do “GE” nesta terça-feira (3/3).

“Diante da constituição definitiva do Tribunal Arbitral, cessa, nos termos do art. 22-B da Lei de Arbitragem, a jurisdição desse MM. Juízo, inclusive para a apreciação excepcional do pleito urgente objeto desta tutela cautelar: “Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, caberá exclusivamente aos árbitros, agora, a manutenção, modificação ou revogação das tutelar de urgência examinadas por esse augusto Poder Judiciário”, diz um trecho da petição.

Caso o pedido da Eagle/Ares seja aceito, as decisões até agora pela Justiça poderiam ficar sem efeito. Isto inclui a liminar que garante Textor no comando do Botafogo. Mas tudo dependeria da arbitragem, que é um órgão autônomo que possui poder jurisdicional. Ou seja, pode dar decisões com efeitos Jurídicos, sendo considerado um meio alternativo de resolução de conflitos.

Se o empresário norte-americano ficar fora da estrutura da SAF, a Eagle/Ares entende que pode convocar uma Assembleia Geral. Nela, poderá nomear novos membros para o Conselho de Administração, que por sua vez poderão nomear outros diretores para a SAF. O Botafogo associativo, vale ressaltar, detém 10% do controle da SAF.

