Fluminense tenta contratação de Alisson, do São Paulo

O Fluminense abriu negociações e enviou uma proposta de empréstimo ao São Paulo pela contratação do volante Alisson. O clube carioca, agora, aguarda resposta do clube paulista. O Tricolor das Laranjeiras, afinal, ainda busca uma reposição no meio-campo por conta da saída do meia Lima, que agora atua no América-MEX. A informação é do “ge”.

A ideia da comissão técnica do Fluminense é ter pelo menos três nomes disponíveis para cada setor. Sem Lima, o clube carioca conta com cinco volantes para duas posições (Bernal e Otávio; Martinelli, Nonato e Hércules). O objetivo é ter pelo menos três atletas para cada vaga.

No começo do ano, São Paulo e Corinthians chegaram a alinhar um empréstimo. O volante, inclusive, visitou o CT do rival. O acordo, porém, não avançou depois que o clube alvinegro recusou os valores estipulados. O Tricolor havia fixado em um milhão de reais a quantia para liberar o atleta.

Desde então, Alisson segue treinando normalmente no CT da Barra Funda, mas deixou de aparecer nas listas de relacionados. Diante dos protestos da torcida, que chegou a estender faixas no Morumbis, a diretoria chegou a avaliar uma negociação em definitivo. A possibilidade serviria também para aliviar a folha salarial, já que o jogador custa cerca de sete milhões de reais por ano. Com o passar das semanas, no entanto, o clube recuou dessa ideia.

