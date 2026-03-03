Sporting bate Porto e fica a um empate da final da Taça de Portugal

O Sporting largou em vantagem na semifinal da Taça de Portugal. Nesta terça-feira (3/3), os Leões fizeram valer o mando de campo e derrotaram por 1 a o o Porto pelo duelo de ida no Estádio José Alvalade. Luis Suárez anotou, no segundo tempo, o gol solitário em Lisboa
Com o resultado, portanto, o Sporting fica a um empate da decisão. O confronto de volta no Estádio do Dragão, aliás, ainda não tem data definida. Mas deve ocorrer entre os dias 21 e 23 de abril. O Porto precisará triunfar em seus domínios para se manter vivo no torneio.
O jogo
Logo aos três minutos, a partida já tinha polêmica: Rui Silva saiu de forma arriscada para afastar uma bola e atingiu Alberto Costa dentro da área. Os portistas reclamaram pênalti, mas o árbitro mandou seguir, aumentando a tensão no clássico. O duelo seguiu equilibrado até a segunda parte, quando, aos 17 minutos, Fofana derrubou Hjulmand dentro da área. O árbitro apontou a penalidade e Luis Suárez assumiu a responsabilidade. Com categoria, converteu a cobrança e fez explodir as bancadas de Alvalade. Foi o único gol da noite, suficiente para dar ao Sporting a primeira vitória sobre os azuis e brancos nesta edição da Taça.
Próximos Compromissos
O Sporting volta a campo no sábado (7), quando encara o Braga às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Português, no Estádio Municipal de Braga. No dia seguinte, às 15h (de Brasília), o Porto terá outra pedreira pela frente: o clássico contra o Benfica,, também pela 25ª rodada, no Estádio da Luz.
