Corinthians tem interesse em Neto, do Botafogo

O Corinthians tem interesse na contratação do goleiro Neto, do Botafogo. As conversas entre as diretorias estão em estágio inicial e podem evoluir nos próximos dias. O clube voltou ao mercado em busca de uma nova peça para a posição após João Ricardo reprovar nos exames médicos e retornar ao Fortaleza.

O jornalista Venê Casagrande divulgou as informações. A janela de transferências para atletas que disputaram campeonatos estaduais vai até o dia 27 de março. Neto chegou ao Botafogo em agosto do ano passado e sofreu uma grave lesão um mês depois.

De volta aos gramados, o goleiro atuou em cinco partidas em 2026, mas não vem sendo relacionado pelo treinador Martín Anselmi nos últimos jogos. O arqueiro acabou falhando nos clássicos contra Flamengo e Fluminense e, com isso, perdeu a titularidade e espaço no time.

O goleiro surgiu para o futebol brasileiro com destaque no Athletico em 2010. Ainda naquele ano, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Depois, Neto teve uma longa carreira no futebol europeu, com passagens por Fiorentina, Juventus, Valencia, Barcelona, Bournemouth e Arsenal.

Sem João Ricardo, o Corinthians conta com Hugo Souza, Felipe Longo e Kauê como opções para a meta alvinegra. O clube também se prepara para uma possível saída de Hugo após a Copa do Mundo. Afinal, o goleiro tem interesse em voltar ao futebol europeu e já é cobiçado por alguns clubes do continente. O Timão só irá liberar o jogador caso receba uma proposta vantajosa.

