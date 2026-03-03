Filipe Luís se despede do Flamengo após demissão: “Saio de cabeça erguida”

Após demissão na madrugada desta terça-feira (3), o técnico Filipe Luís publicou um texto de despedida ao Flamengo. Em publicação nas redes sociais, o treinador citou “respeito eterno” aos jogadores e fala da despedida durante a tarde no Ninho do Urubu. Além disso, Filipe fez questão de fazer agradecimento à torcida, que chegou a xingar o treinador nos últimos jogos.

“Mais do que uma despedida, foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível. Cada abraço, cada palavra e cada gesto mostraram que o nosso trabalho foi além das quatro linhas. Construímos algo verdadeiro”, escreveu antes de complementar.

“Vocês são a alma disso tudo. Empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões juntos. Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos, e o nosso foi histórico”, concluiu.

Filipe, aliás, também lembrou as conquistas acumuladas no período em que esteve no Flamengo, somando 10 títulos como jogador e cinco como treinador.

“Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória. Cada taça levantada teve suor, trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por esse escudo”, afirmou.

Em 101 jogos, Filipe Luís venceu 63, empatou 23 e perdeu 15, com 183 gols marcados e 68 sofridos. Deixa o Rubro-Negro, então, com 69,9% de aproveitamento. Além disso, faturou sete títulos: Copa do Brasil (2024), Carioca, Supercopa Rei, Brasileirão, Libertadores, Derbi das Américas e Copa Challenger (2025).

Veja o texto na íntegra:

