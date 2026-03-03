Fluminense oficializa a chegada do zagueiro Julián Millán

O Fluminense confirmou a contratação do zagueiro Julián Millán na noite desta terça-feira (3) e encerrou uma das negociações mais intensas desta janela. O defensor de 27 anos pertencia ao Nacional, do Uruguai, e chegou ao Rio de Janeiro como o quarto reforço solicitado pelo técnico Luis Zubeldía. A diretoria tricolor investiu cerca de US$ 5 milhões (R$ 26,3 milhões na cotação atual) para garantir a aquisição definitiva do atleta colombiano. O novo xerife das Laranjeiras assinou um vínculo de longa duração, válido por quatro temporadas, reforçando o setor defensivo para as competições nacionais de 2026.

A cúpula de futebol do Fluminense trabalhou com agilidade nos bastidores para vencer a forte concorrência de outros clubes brasileiros, como o Palmeiras. Zubeldía participou ativamente do processo e ligou pessoalmente para o jogador na véspera do clássico uruguaio contra o Peñarol. Esse contato direto do treinador argentino pesou na decisão do atleta, que também buscou referências com o amigo pessoal e compatriota Jhon Arias. O zagueiro, ao desembarcar no Galeão, celebrou a oportunidade de atuar em uma equipe de grande porte no cenário sul-americano:

“Muito contente de estar aqui, é um sonho chegar a um time tão grande. O torcedor pode esperar muita entrega de Julián Millán.”

Novo zagueiro do Fluminense possui números expressivos

O novo reforço tricolor apresenta números expressivos em sua passagem pelo Uruguai, onde acumulou 51 jogos, quatro gols e três assistências. Millán possui características de um zagueiro canhoto clássico, com força física e boa capacidade de construção pelo lado esquerdo do campo. Ele chega em plenas condições físicas, pois atuou normalmente no último final de semana pela liga uruguaia. Essa regularidade permite que a comissão técnica integre o jogador aos treinamentos coletivos de forma imediata, sem a necessidade de um período prolongado de transição.

A estreia oficial do colombiano deve ocorrer apenas no dia 12 de março, no confronto contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Como o prazo de inscrições para o Campeonato Carioca já se encerrou, o defensor não participará da final contra o Flamengo. O departamento de futebol foca agora na regularização do contrato junto ao BID da CBF para garantir a escalação do atleta na sequência da temporada. Millán chega com o prestígio de quem busca uma vaga na Seleção da Colômbia para a disputa da Copa do Mundo, vendo no Fluminense a vitrine ideal para atingir este objetivo.

