Leonardo Jardim chega ao Rio para assinar com Flamengo

Acertado com o Flamengo, o técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro para finalizar toda a parte burocrática antes de ser anunciado pelo clube carioca. O português, aliás, “driblou” imprensa do desembarque no Galeão, na noite desta terça-feira (3), e deixou por uma saída alternativa. Ele vai assinar contrato até o fim de 2027 e chega para substituir o ídolo Filipe Luís.

Desde dezembro, o Flamengo já tinha conversas com Leonardo Jardim. Afinal, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, conversou com o treinador português em meio a indefinição sobre renovação de Filipe Luís. Contudo, o acerto pela continuidade do treinador adiou o acerto. O nome dele voltou à tona nos últimos dias após o vice-campeonato na Recopa Sul-Americana.

Bap chegou a um acerto com Leonardo Jardim antes da vitória do Flamengo sobre o Madureira por 8 a 0, na última segunda-feira (2), no Maracanã. Filipe Luís comandou o time e foi comunicado sobre a demissão após a coletiva. A decisão do presidente, aliás, gerou surpresa, tanto no treinador quanto no elenco, que só despediu do comandante nesta terça, no Ninho do Urubu.

A formalidade, entretanto, acontecerá na quarta-feira (4), ocasião onde o clube também deverá anunciar o treinador com um vínculo até dezembro de 2027.

Leonardo Jardim, que era um sonho antigo do Flamengo, estava livre no mercado desde dezembro, quando saiu do Cruzeiro. Na época, ele alegou que faria uma pausa na carreira de treinador para “preservar a saúde física e mental”. Ao todo, foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas no comando da Raposa, que ficou em terceiro lugar no Brasileirão.

