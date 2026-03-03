O’Higgins x Tolima: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de passar pelo Bahia, o O’Higgins volta a campo em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (03), os chilenos recebem o Tolima, da Colômbia, às 21h30, horário de Brasília, pelo confronto de ida da terceira fase preliminar da competição.
As duas equipes conseguiram a classificação na fase anterior nos pênaltis. A Celeste venceu o Tricolor em casa e perdeu em Salvador por 2 a 1, mas nas penalidades, venceu por 4 a 3. Já os Pijaos passaram pelo Deportivo Táchira, depois de vencerem na Venezuela, mas perderem em casa e levarem a melhor na marca da cal.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal de YouTube da GETV e pelo serviço de streaming Paramount+.
Como chega o O’Higgins
Depois de surpreenderem ao eliminarem o Bahia, os chilenos tentam alcançar a fase de grupos da Libertadores pela quinta vez. Apesar do bom momento na competição continental, o O’Higgins vive um momento complicado no Campeonato Chileno, com três derrotas seguidas. A última no último sábado (28), para o Palestino, por 4 a 2. A equipe ocupa a 12ª colocação, com seis pontos.
Como chega o Tolima
A equipe colombiana teve um susto na fase anterior. Após vencer no jogo de ida, a classificação veio apenas nos pênaltis contra o Táchira. Ao contrário dos chilenos, o Tolima vem de vitória no Campeonato Colombiano, contra o Atlético Nacional, por 1 a 0. Os Pijaos estão na sétima colocação da liga nacional, com 15 pontos.
O’HIGGINS x DEPORTES TOLIMA
Copa Libertadores da América – 3ª fase preliminar – jogo de ida
Data e horário: 04/3/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Codelco El Teniente, Rancagua (CHI)
O’HIGGINS: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello e Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
TOLIMA: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo e Júnior Hernández; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Bryan Rovira, Jersson González e Edwar López; Adrián Parra. Técnico: xx.
Árbitro: Andrés Matonte (URU)
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.