Fluminense oficializa Rodrigo Castillo como novo camisa 19

O ataque do Fluminense ganhou um reforço de peso e com DNA de campeão para as próximas cinco temporadas. A diretoria tricolor anunciou a contratação definitiva do centroavante argentino Rodrigo Castillo, de 27 anos, na tarde desta terça-feira (3). O jogador desembarcou no CT Carlos Castilho para realizar exames médicos e selar o vínculo que se estende até o fim de 2030. Castillo chega com o status de protagonista após liderar o Lanús nas conquistas da Copa Sul-Americana de 2025 e da Recopa Sul-Americana de 2026.

Em suas primeiras palavras como atleta do clube, o novo camisa 19 demonstrou entusiasmo com a oportunidade de atuar no futebol brasileiro. O atacante agradeceu o apoio massivo que recebeu dos torcedores nas redes sociais antes mesmo do anúncio oficial. “Estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui”, afirmou o reforço. Castillo promete entrega máxima dentro das quatro linhas para retribuir o investimento feito pelo departamento de futebol carioca.

Trajetória de gols e conquistas no futebol argentino

O novo matador das Laranjeiras possui uma formação sólida nas categorias de base do River Plate, onde aprendeu os fundamentos da posição. Ele ganhou as primeiras chances como profissional no Deportivo Madryn, mas atingiu o auge técnico no Gimnasia y Esgrima La Plata. No ano passado, Castillo se transferiu para o Lanús e rapidamente assumiu a titularidade da equipe grená. Ele encerrou sua passagem pelo clube argentino com números expressivos, somando 14 gols e quatro assistências em apenas 33 partidas oficiais disputadas. Para o torcedor tricolor, a lembrança mais recente de carrasco do rival Flamengo é que os deixa mais esperançosos pela continuidade do bom momento.

A chegada de Castillo oferece ao técnico Luis Zubeldía uma opção de força física e presença de área para o restante da temporada 2026. A diretoria agiu rápido no mercado para garantir o acerto definitivo e evitar a concorrência de outros clubes da América do Sul. O jogador agora aguarda a regularização da documentação junto à CBF para iniciar os treinamentos coletivos com o restante do elenco profissional. O torcedor tricolor vive a expectativa de ver o novo artilheiro em campo para manter o alto nível ofensivo demonstrado nos últimos títulos continentais do clube.

