Ancelotti manda recado para Rodrygo após lesão: “Fique forte”

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, usou as redes sociais para mandar uma mensagem para o atacante Rodrygo. O jogador do Real Madrid teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral da perna direita e está fora da Copa do Mundo.

“Estaremos com você em cada passo do caminho até você voltar. Fique forte, Rodrygo”, escreveu o italiano em um story.

Rodrygo e Ancelotti já trabalharam juntos no Real Madrid. Pela Seleção, o treinador convocou o jogador pela primeira vez na Data Fifa de outubro, após ele ficar de fora nos confrontos das Eliminatórias. Em dois jogos com o italiano no comando, o atacante marcou dois gols, na partida contra a Coreia do Sul.

A lesão ocorreu na última segunda-feira (2), na partida entre Real Madrid e Getafe. O brasileiro entrou aos 10 minutos do segundo tempo. Porém, poucos minutos depois, sentiu dores no joelho. Rodrygo se manteve na partida, mas alegou dores na região após o apito final. O jogador estava realizando seu primeiro jogo após uma tendinite, que o afastou dos gramados por um mês. A expectativa é que a recuperação leve sete meses.

