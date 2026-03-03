Botafogo arranca empate com Barcelona-EQU, em Guayaquil

O Botafogo saiu com saldo positivo de Guayaquil, no Equador, e ganha ainda mais força por vaga na fase de grupos da Libertadores. Nesta terça-feira (3), o Glorioso arrancou empate com o Barcelona-EQU por 1 a 1, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar do torneio. Villalba abriu o placar no primeiro tempo para os equatorianos, mas Matheus Martins garantiu o jogo igual no marcador. A equipe de Martín Anselmi, aliás, cresceu no segundo tempo e poderia até com a vitória.
Com o resultado, uma vitória simples de qualquer um dos times garante a classificação para fase de grupos da Libertadores. Se houver empate novamente, a definição do classificado será nas penalidades. A partida de volta, aliás, ocorre na próxima terça-feira (10/3), também às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.
Erros e dificuldade
O Botafogo encontrou dificuldades para criar e ainda cometeu erros que complicaram a situação durante o jogo. Afinal, o gol do Barcelona-EQU aconteceu após o goleiro Léo Linck tentar lançar a bola para frente, mas o time equatoriano recuperou. Villalba, assim, recebeu livre na área e cabeceou no travessão. O rebote ficou com ele que, não perdoou e abriu o placar. Depois disso, os donos da casa rondaram a área alvinegra e tiveram chances de ampliar o marcador. O Glorioso, entretanto, apostou em contra-ataques e só foi assustar com Danilo e Montoro nos minutos finais. A estratégia de reter a posse de bola para atrair os adversários não deu certo.
Gol da insistência
O início da segunda etapa manteve o mesmo panorama. O Botafogo, em ritmo lento, continuou a trocar passes na defesa, mas o Barcelona-EQU não mordeu a isca e seguiu reduzindo os espaços. Posteriormente, o Alvinegro conseguiu acelerar jogadas, mas muito pelo esforço do lateral Vitinho, que foi crucial. Depois de tanto insistir, o camisa 2 deu passe em profundidade na área para o apagado Barrera, que cruzou e Matheus Martins, como um centroavante, colocou a bola na rede.
Depois do gol, as equipes procuraram não abrir tanto espaços e tentar segurar o empate. Apesar disso, houve chances para os dois lados. Pelo lado do Botafogo, Arthur Cabral, que entrou no lugar de Matheus Martins, subiu sem marcação e cabeceou no canto, mas Contreras salta para defender. Os Canarios, por sua vez, chegaram com perigo em chute de Wila. Mas a bola foi por cima do jogo. No entanto, ninguém saiu em vantagem. A decisão fica para o Rio de Janeiro.
BARCELONA-EQU 1×1 BOTAFOGO
Libertadores – Terceira fase preliminar
Data: 3/3/2026 (terça-feira)
Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador)
Público/Renda: –
Gols: Villalba, 22’/1°T (1-0) e Matheus Martins, 20’/2°T (1-1)
BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí, Baéz, A.Rangel, G. Vallecilla, Quiñónez, Célic (Montaño, 32’/2°t), Martínez (Jonnathan Mina, 18’/2°T), Villalba (Jandry Gómez, 12’/2°t), Rojas (Wila, 33’/2°T), Benedetto (Sergio Núñez, 12’/2°T). Técnico: César Farías.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Ponte (Villalba, 25’/2°T), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Danilo, Montoro; Jordan Barrera (Joaquín Correa, 40’/2°T) e Matheus Martins (Arthur Cabral, 31’/2°T). Técnico: Martín Anselmi.
Árbitro: Wilmar Roldan (COL)
Assistentes: Jhon Leon (COL) e Sebastian Vela (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
Cartão Amarelo: Quiñónez (BAR) e Montoro (BOT)
Cartão Vermelho: César Farias, 30’/2°T
