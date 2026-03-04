Matheus Martins elogia atuação do Botafogo: “Merecíamos a vitória”

O Botafogo está a uma vitória simples de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Nesta terça-feira (3), o time alvinegro empatou com o Barcelona-EQU por 1 a 1, em Guayaquil, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. Autor do gol de empate, Matheus Martins analisa que o Glorioso poderia sair com o triunfo do Equador.

“Pelo empate que a gente está levando aqui, porque agora a gente vai decidir em casa com a nossa torcida. Então, fizemos um grande jogo, acho que a gente mereceu a vitória, sair com a vitória daqui, mas agora vamos jogar em casa com a nossa torcida. Creio que a gente fez o que a gente treinou. Fizemos um grande jogo. Poderíamos ter feito até mais de um gol e ter saído com a vitória, mas agora a gente vai jogar em casa com apoio da nossa torcida”, destacou à ESPN.

Após sair atrás com uma falha defensiva, principalmente do goleiro Léo Linck, o Botafogo buscou o empate com gol do contestado Matheus Martins. O atacante, aliás, voltou a marcar após sete jogos.

A volta está marcada para a próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, novamente. Quem vencer garante vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

